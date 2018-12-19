Бензиновый кризис

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«45 руб. – литр солярки! Сколько ж можно это терпеть?! Ну невозможно уже! Остановите как-то это!» – возмущался росту цен на топливо дальнобойщик Алексей Короваев из Санкт-Петербурга. Свое видеообращение он записал к прямой линии президента Владимира Путина 7 июня.

Цены на топливо начали расти сразу после выборов 18 марта: оптовые – на 18% за 2,5 месяца, а розничные – на 3%. В некоторых регионах бензин на заправках дорожал почти на 6%.

В ответ на обращение Короваева Путин пообещал, что дорожать больше ничего не будет, тут же вызвал по спецсвязи вице-премьера Дмитрия Козака и министра энергетики Александра Новака, которые заверили его, что уже обо всем договорились с нефтяниками. Правительство отменило летнее повышение акцизов на топливо, заморозило розничные цены на крупнейших АЗС и пообещало ввести заградительные экспортные пошлины на бензин, если тот не перестанет дорожать на внутреннем рынке.

Статус-кво сохранялся до осени, когда оптовые цены на бензин поползли вверх вслед за нефтью, которая поставила четырехлетний рекорд – $86 за баррель в октябре.

Больше всех возмутились независимые АЗС (40% продаж топлива в стране). Им стало совсем плохо – с сентября они работали в убыток, некоторые даже хотели устроить что-то вроде забастовки.

Но Козак с Новаком (конечно, по договоренности с нефтяниками) приняли экстренные меры – закрепили оптовые цены на бензин. Таким образом они отменили рыночную экономику, зато спасли от вымирания независимые АЗС и успокоили автомобилистов.

Но в следующем году будут новые испытания. Одно из них – повышение в 1,5 раза акцизов на топливо. По мнению Минэнерго, это не должно сказаться на розничных ценах. Так ли это, станет понятно уже в январе. А пока в стране стабильность – по крайней мере, в Москве из-за роста цен на топливо не жгут машины, как в центре Парижа.