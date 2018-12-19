Бизнес / ТЭК

Moody’s прогнозирует рост дивидендов энергетических компаний

Прибыль генераторов будет расти за счет повышенных платежей за мощность
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Рост свободного денежного потока в 2019-2020 гг. позволит российским генерирующим компаниям снизить долговую нагрузку и обеспечить выплаты акционерам. Об этом говорится в отчете агентства Moody’s, с которым ознакомились «Ведомости».

В 2018 г. завершились масштабные стройки по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций), по которым генераторы будут получать повышенные платежи до 2021-2022 гг. Энергетические стройки позволили ввести в эксплуатацию около 29 ГВт новых мощностей. Их появление при отсутствии роста спроса может привести к снижению цен на электроэнергию на оптовом рынке. Но даже в этих условиях прибыль генераторов будет расти и они смогут направить ее на уменьшение доли заемных средств и выплату дивидендов, считают аналитики.

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