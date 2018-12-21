Ozon предложит покупателям давать деньги в долг его поставщикам

Статья опубликована в № 4722 от 21.12.2018 под заголовком: Процент с доставкой на дом

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Ozon тесно свяжет покупателей и поставщиков товаров Артем Геодакян / ТАСС

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис p2b-кредитования (от англ peer to business). Он запустил площадку Ozon.Invest, где физлица могут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель подразделения «Цифровые финансы» в Ozon Никита Сайгутин. По его словам, с 21 декабря площадка работает в тестовом режиме, в I квартале 2019 г. планируется выдать первый пул займов.

Ozon был седьмым по выручке онлайн-ритейлером в России в 2017 г., по данным Data Insight. В 2018 г. он резко ускорил рост бизнеса, запустил маркетплейс, расширил ассортимент продуктами питания, занялся разработкой электронных устройств для внутреннего использования (управление складом, курьерские устройства) и для потребителей.

В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).