Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4723 от 24.12.2018 под заголовком: Уголь для Худайнатова

Роснедра продадут новосибирское месторождение угля, заинтересовавшее Худайнатова

Его «Коулстар» может стать конкурентом «Сибантрацита» в регионе
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минприроды и Роснедра решили провести конкурс на западный участок Колыванского месторождения (Новосибирская обл.), следует из их переписки. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник, близкий к Минприроды. Именно этот участок просил министерство включить в перечень объектов, подлежащих разработке, Эдуард Худайнатов – бывший руководитель «Роснефти», а сейчас владелец нефтяного «Нефтегазхолдинга» и угольного «Коулстара». «Коулстар» провел предварительную геолого-экономическую оценку участка и проработал технологические решения для подготовки к освоению месторождения, сообщал он в письме министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике