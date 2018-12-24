Роснедра продадут новосибирское месторождение угля, заинтересовавшее Худайнатова

Статья опубликована в № 4723 от 24.12.2018 под заголовком: Уголь для Худайнатова

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Сейчас в Новосибирской области работает только одна угольная компания – «Сибантрацит» Владимир Зинин / ИТАР-ТАСС

Минприроды и Роснедра решили провести конкурс на западный участок Колыванского месторождения (Новосибирская обл.), следует из их переписки. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник, близкий к Минприроды. Именно этот участок просил министерство включить в перечень объектов, подлежащих разработке, Эдуард Худайнатов – бывший руководитель «Роснефти», а сейчас владелец нефтяного «Нефтегазхолдинга» и угольного «Коулстара». «Коулстар» провел предварительную геолого-экономическую оценку участка и проработал технологические решения для подготовки к освоению месторождения, сообщал он в письме министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину.