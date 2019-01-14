Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Почему не заработали игорные зоны в России
Почему российские игорные зоны так и не заработали за 10 лет
Казино и игровые автоматы перекочевали в интернет и в подполье и продолжают преуспевать
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Всей игорной зоной в Сочи управляет один оператор – фирма «Домейн», которую участники рынка связывают с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым
Александр Рюмин / ТАСС
10 лет назад в России фактически был запрещен игорный бизнес – для азартных игр созданы четыре специальные зоны. Но российские любители азартных игр ушли в подполье или стали клиентами легальных казино соседних стран.
«Если бы я остался работать в Питере, все равно эти казино додушил бы» – такая фраза президента России Владимира Путина есть в изданной в 2000 г. книге о нем – «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». Незадолго до этого – 31 декабря 1999 г. – первый президент России Борис Ельцин объявил об уходе в отставку и назначении Путина и. о. главы государства.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}