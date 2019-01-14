Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Почему не заработали игорные зоны в России

Почему российские игорные зоны так и не заработали за 10 лет

Казино и игровые автоматы перекочевали в интернет и в подполье и продолжают преуспевать
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10 лет назад в России фактически был запрещен игорный бизнес – для азартных игр созданы четыре специальные зоны. Но российские любители азартных игр ушли в подполье или стали клиентами легальных казино соседних стран.

«Если бы я остался работать в Питере, все равно эти казино додушил бы» – такая фраза президента России Владимира Путина есть в изданной в 2000 г. книге о нем – «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». Незадолго до этого – 31 декабря 1999 г. – первый президент России Борис Ельцин объявил об уходе в отставку и назначении Путина и. о. главы государства.

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