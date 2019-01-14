Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Почему не заработали игорные зоны в России

Почему российские игорные зоны так и не заработали за 10 лет

Казино и игровые автоматы перекочевали в интернет и в подполье и продолжают преуспевать