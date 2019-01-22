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Александр Рикар, гендиректор, председатель совета директоров Pernod Ricard OEL SAGET / AFP

Александр Рикар всегда хотел завести в своей квартире бар. Не тот, который занимает в серванте немного места и служит для хранения бутылок. А настоящий – со стойкой и полками, уставленными алкоголем. Когда около 10 лет назад он купил себе квартиру в Париже, первым делом воплотил мечту: «Иметь домашний бар довольно круто. Когда я приглашаю гостей на домашний обед, аперитив мы пьем в баре. Потом пересаживаемся за обеденный стол, чтобы отведать основные блюда и десерт, а после снова перемещаемся в бар ради кофе и дижестива. Люди приходят в 21 час и уходят в полночь – это три часа веселья» (цитата по газете The Irish Times).

Александр – один из 15 правнуков основателя компании Поля Рикара. У него дома около 1000 бутылок, произведенных компанией Pernod Ricard, – от вина и пастиса до выдержанных виски и новых вкусов водки Absolut. А вот пиво Александр Рикар не любит – впрочем, Pernod Ricard его и не производит.

Несколько лет назад Рикар прошел курсы барменов и сам смешивает напитки гостям. Может подать и безалкогольные коктейли или налить безалкогольного вина, чтобы водители не чувствовали себя обделенными: «Терпеть не могу, если кто-то уходит от меня, выпив лишнего, и садится за руль <...> У меня был друг, моложе меня, который через две недели после получения прав попал в аварию и потерял жену. Он был выпивши. А когда мне было 14, родители твердили: «Алекс, если будешь пить до 18 лет, это скажется на твоем уме. Потому что мозг растет. Когда ты взрослый, мозг сформирован, и это уже другое дело».

Правда, первую рюмку Рикар пригубил в 16 лет – в присутствии родителей. Они научили его пить умеренно, хотя он признает: «До 18 лет я пил редко и не столько, чтобы чувствовать себя пьяным. А потом – да, бывало, что и перебирал <...> Хорошо пойти и выпить с семьей и друзьями один-два бокала. Это часть жизни. Можно ли представить мир без алкоголя?» (цитата по The Irish Times).

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