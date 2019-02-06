Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Хирото Сайкава: У долгого правления Гона была темная сторона

Почему протеже Карлоса Гона в Nissan разлюбил своего босса

Хирото Сайкава обвиняет экс-президента альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в том, что под его руководством компания шла не тем путем
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19 ноября 2018 г. войдет в учебники по менеджменту и пиару. В этот день гендиректор Nissan Хирото Сайкава созвал в Токио пресс-конференцию, на которой заявил, что несколько часов назад председатель совета директоров компании и глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован по подозрению в использовании средств Nissan в личных целях и иных финансовых нарушениях.

Прежде Сайкава не переставая хвалил своего начальника, но на той пресс-конференции начал его неожиданно жестко критиковать: Nissan стагнировал, а не развивался из-за того, что «столько власти было сосредоточено в руках одного человека»; «у долгого правления Гона была темная сторона» и Сайкава чувствует «глубокое разочарование, растерянность, даже отчаяние, возмущение и обиду» из-за проступка главы альянса (цитаты по The Japan Times и Bloomberg).

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Комментарии
bogdanov7080
04:25 07.02.2019
Троим не верь: бабе, турку и непьющему. Теперь ещё и азиату.
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