Почему протеже Карлоса Гона в Nissan разлюбил своего босса
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
19 ноября 2018 г. войдет в учебники по менеджменту и пиару. В этот день гендиректор Nissan Хирото Сайкава созвал в Токио пресс-конференцию, на которой заявил, что несколько часов назад председатель совета директоров компании и глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован по подозрению в использовании средств Nissan в личных целях и иных финансовых нарушениях.
Прежде Сайкава не переставая хвалил своего начальника, но на той пресс-конференции начал его неожиданно жестко критиковать: Nissan стагнировал, а не развивался из-за того, что «столько власти было сосредоточено в руках одного человека»; «у долгого правления Гона была темная сторона» и Сайкава чувствует «глубокое разочарование, растерянность, даже отчаяние, возмущение и обиду» из-за проступка главы альянса (цитаты по The Japan Times и Bloomberg).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}