Правкомиссия поддержала законопроект о крабовых аукционах

По мнению чиновников, он не несет рисков и даст в бюджет более 80 млрд рублей

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Дискуссия о крабовых аукционах идет уже полтора года, против выступает основная часть промысловых компаний Юрий Смитюк / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минсельхоза о крабовых аукционах, сообщил вице-премьер и председатель комиссии Константин Чуйченко. Cмысл законопроекта в том, что 50% всех квот на вылов краба будет выставлено на аукционы, тогда как сейчас квоты на водные биоресурсы распределены по историческому принципу, т. е. пропорционально добыче в предыдущие годы. За победителями новых аукционов квота будет закреплена на 10 лет. Если аукцион будет проведен до 1 июля, то квота предоставляется с 1 января следующего года, согласно проекту; если после – то через год, также с 1 января, говорится в законопроекте. Победитель также будет обязан реализовать инвестиционный проект, какой именно – в документе не указано.

«Мы исходили из того, что этот бизнес высокомаржинальный», – объяснил Чуйченко решение комиссии. Сейчас ставка сбора на вылов краба достигает 35 000 руб./т, но с учетом льгот пользователи платят $100, а стоимость тонны краба на международном рынке достигает $20 000, что несправедливо, считает чиновник. «Мы исходили из того, что надо повышать оплату этого государственного ресурса, а аукционная форма является самой справедливой. Ничто не мешает этим организациям, которые, еще раз повторю, осуществляют очень высокомаржинальный бизнес и которые согласны больше платить, пойти на аукцион», – сообщил Чуйченко.