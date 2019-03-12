Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в нарушении санкций против венесуэльской PDVSA

Компания ничего не нарушает – нефть ей поставляется в счет долга, отмечают юристы

Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: США обвиняют «Роснефть» в нарушении санкций

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Партнер «Роснефти» в Венесуэле – государственная PDVSA, против которой в конце января минфин США ввел санкции Carlos Garcia / REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил «Роснефть» в том, что та продолжает закупать нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. «Россия потратила огромные деньги в Венесуэле на поддержку тесных связей с режимом. <...> Российские компании продолжают и по сей день пытаться помочь режиму Мадуро превратить золотые запасы страны в наличные деньги, еще больше растрачивая активы венесуэльского народа, активы, которые ему понадобятся для восстановления своего будущего», – заявил он.

Заявления Помпео беспочвенны, субъективны и предвзяты, ответила «Роснефть»: «Компания не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Деятельность «Роснефти» в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений».