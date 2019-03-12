Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова выставила на продажу 1,25% «Норникеля»

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Роман Абрамович и Александр Абрамов, являющиеся основными бенефициарами Crispian Investments Limited, рассчитывают продать 1,25% «Норникеля» за $430 млн Андрей Гордеев / Ведомости

Роман Абрамович и Александр Абрамов, являющиеся основными бенефициарами Crispian Investments Limited, рассчитывают продать 1,25% «Норникеля» за $430 млн по процедуре ускоренного букбилдинга, сообщил «Ведомостям» инвестбанкир со ссылкой на данные организаторов сделки. Такую же информацию приводит и агентство Bloomberg. Lock-up-период, в течение которого после размещения компания не может предлагать инвесторам дополнительные бумаги, установлен в 60 дней.

Сейчас Crispian принадлежит 6,25%. Она уже пыталась продать часть пакета структурам основного владельца «Интерроса», президента «Норникеля» Владимира Потанина (у него 34% через структуры «Интерроса»).