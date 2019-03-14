Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: «Русагро» в масле

Сколько стоило создание масложирового гиганта в России

Группа «Русагро» Вадима Мошковича раскрыла подробности сделки по покупке холдинга «Солнечные продукты»

Детали сделки по покупке долга холдинга «Солнечные продукты» у Россельхозбанка (РСХБ) группа «Русагро» описала в аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 г.

«Русагро» объявила о покупке 34,7 млрд руб. долга «Солнечных продуктов» в ноябре. Группа приобрела его в рассрочку на 20 лет, следует из документа. В свою очередь, теперь уже «Русагро» для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд руб. со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят «Русагро» выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 млрд руб. плюс проценты, уточнил представитель агрохолдинга. При этом, по его словам, для сделки «Русагро» кредитов не привлекала.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике