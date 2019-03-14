Сколько стоило создание масложирового гиганта в России
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Детали сделки по покупке долга холдинга «Солнечные продукты» у Россельхозбанка (РСХБ) группа «Русагро» описала в аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 г.
«Русагро» объявила о покупке 34,7 млрд руб. долга «Солнечных продуктов» в ноябре. Группа приобрела его в рассрочку на 20 лет, следует из документа. В свою очередь, теперь уже «Русагро» для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд руб. со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят «Русагро» выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 млрд руб. плюс проценты, уточнил представитель агрохолдинга. При этом, по его словам, для сделки «Русагро» кредитов не привлекала.
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