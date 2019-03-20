Бизнес / ТЭК

Медведеву придется мирить Минфин и Минэнерго по вопросу о компенсациях нефтяникам

Они не могут решить, стоит ли увеличивать нефтяникам компенсацию убытков при поставке топлива в Россию

1 апреля истекает соглашение между правительством и 10 нефтяными компаниями, по которому нефтяники сдерживали цены на АЗС и в мелком опте. Благодаря этому топливо с начала 2019 г. подорожало на АЗС лишь на 0,4–1,1%, тогда как за прошлый год – на 8–9%.

За 10 дней до окончания соглашения, 21 марта, премьер-министр Дмитрий Медведев соберет совещание «о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов», говорится в сообщении правительства. На встречу придут только чиновники, представителей нефтяных компаний не пригласили, рассказали сотрудники двух из них.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике