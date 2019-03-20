Медведеву придется мирить Минфин и Минэнерго по вопросу о компенсациях нефтяникам
Они не могут решить, стоит ли увеличивать нефтяникам компенсацию убытков при поставке топлива в Россию
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1 апреля истекает соглашение между правительством и 10 нефтяными компаниями
Андрей Гордеев / Ведомости
1 апреля истекает соглашение между правительством и 10 нефтяными компаниями, по которому нефтяники сдерживали цены на АЗС и в мелком опте. Благодаря этому топливо с начала 2019 г. подорожало на АЗС лишь на 0,4–1,1%, тогда как за прошлый год – на 8–9%.
За 10 дней до окончания соглашения, 21 марта, премьер-министр Дмитрий Медведев соберет совещание «о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов», говорится в сообщении правительства. На встречу придут только чиновники, представителей нефтяных компаний не пригласили, рассказали сотрудники двух из них.
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