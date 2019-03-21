«Мечелу» полгода не хватало вагонов

Выручка компании в 2018 году выросла на 5% за счет цен на сталь и металлургическое сырье

Рост связан с хорошей рыночной конъюнктурой: высокими ценами на сталь и уголь в течение года Юрий Смитюк / ТАСС

«Мечел» отчитался за 2018 г. Выручка компании выросла по сравнению с 2017 г. на 5% и достигла 312,6 млрд руб., рост связан с хорошей рыночной конъюнктурой – высокими ценами на сталь и уголь в течение года, пояснила компания.

Операционная прибыль и EBITDA компании, напротив, снизились – на 13% (до 49,8 млрд руб.) и 7% (до 75,7 млрд руб.) соответственно, говорится в отчете горно-металлургической компании: это объясняется снижением продаж у угольного дивизиона из-за дефицита подвижного состава во втором полугодии 2018 г. «Негативный фактор снижения отгрузки был частично компенсирован благоприятной рыночной конъюнктурой, которая позволяла реализовывать металлургические марки углей по средним ценам выше уровня 2017 г.», – передает пресс-служба слова гендиректора «Мечела» Олега Коржова.

Существенно выросла в 2018 г. прибыль, приходящаяся на акционеров компании, отмечается в сообщении «Мечела», – на 9%, она достигла 12,6 млрд руб. После выполнения условий реструктуризации долгов с участием государственных банков стало возможным списание штрафов и пеней на сумму 17,5 млрд руб. Еще около 13 млрд руб. дало рефинансирование предэкспортного синдицированного кредита. Этим финансовый директор «Мечела» Нелли Галеева поясняет рост показателя.

Начальник аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко считает, что реструктуризация долга не сильно улучшает перспективы «Мечела», так как большая часть генерируемых средств в любом случае будет направляться на выполнение обязательств перед банками. В 2018 г. чистый долг «Мечела» составил 423 млрд руб.

Что касается падения финансовых показателей традиционно прибыльного добывающего сегмента, то, помимо реального дефицита подвижного состава, нельзя забывать, что «Мечел» – одна из самых недоинвестированных компаний российского горно-металлургического сектора, подчеркивает Чуйко. При отсутствии существенных инвестиций в развитие и модернизацию производства его качество и выпуск будут неизбежно падать, замечает он. EBITDA добывающего дивизиона снизилась на 26% по сравнению с 2017 г. и составила 45,5 млрд руб.

Металлургический дивизион «Мечела» продемонстрировал значительный рост (+49% EBITDA, 27,9 млрд руб.). Но на позиции «Мечела» на этом рынке значительное давление будет оказывать выход на проектную мощность новых и современных мощностей «Тулачермета», заключает Кирилл Чуйко.