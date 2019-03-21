«Совет рынка» хочет внедрить сертификаты на зеленую энергетику
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«Совет рынка» (регулятор рынка электроэнергии) подготовил концепцию развития генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) через механизм зеленых сертификатов. За счет их продажи потребители хотят снизить общую сумму своих платежей по действующим механизмам поддержки. Для генераторов это может стать источником возврата инвестиций. Концепцию должны были рассмотреть 21 марта на заседании наблюдательного совета «Совета рынка», однако его рассмотрение перенесли на следующее заседание, которое состоится в апреле. «Ведомости» ознакомились с материалами к заседанию, их подлинность подтвердил представитель регулятора.
По сути зеленый сертификат будет представлять собой подтверждение права на получение определенного заранее оплаченного количества электроэнергии (стандартный вариант – 1 МВт ч). Срок погашения сертификата будет ограничен – от одного до четырех лет. Потребители, воспользовавшиеся этим правом, смогут использовать эту информацию в «публичных выступлениях, в рекламных и маркетинговых материалах», для формирования «зеленого» имиджа и «экологической» маркировки товаров, говорится в концепции. Также сертификаты смогут использовать организации, которые обязались повысить долю ВИЭ в своем энергопотреблении. В России к числу таких относятся дочерние компании международных групп, участвующих в инициативе RE100 (в их число входят ИКЕА, Google или Microsoft).
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