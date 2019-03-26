Стирает ли джинсы гендиректор Levi’s

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Гендиректор и президент Levi Strauss Чип Берг Patrick T. Fallon / Bloomberg via Getty Images

В списке Fortune 1000 есть только пять одежных компаний, история которых тянется с XIX в. Основанная в 1853 г. Levi Strauss – старейшая из них. «[В 1990-х гг.] мы были крупнее Nike, – ностальгирует гендиректор Levi’s Чип Берг. – Nike мечтал быть, как Levi’s». Во времена СССР европейцы брали в страны соцлагеря джинсы Levi’s и там выгодно их меняли.

В нашем веке что-то пошло не так. Levi’s оказалась в долговой яме, пропустила конкурентов далеко вперед и вылетела из Fortune 500, оставшись, правда, в тысяче крупнейших. В 2011 г. спасать ее позвали Берга. Он сразу же наделал немало шума в прессе, ввязавшись в старый спор: нужно ли стирать джинсы?

В 2014 г. на конференции по экологии Берг обмолвился, что его джинсы ни разу не видели стиральную машину изнутри. СМИ запестрели заголовками, что глава Levi’s годами ходит в грязных джинсах и гордится этим. Эксперты Levi’s подливали масла в огонь, убеждая, что, если на ночь оставить джинсы в морозильнике, это освежит их и уберет запах.

Levi Strauss & Co Производитель одежды и обуви Основные владельцы (данные компании): потомки основателя компании Ливая Страусса. Капитализация – $8,5 млрд. Финансовые показатели (финансовый год, завершившийся 25 ноября 2018 г.): выручка – $5,6 млрд, чистая прибыль – $285,2 млн.

На самом деле Берг имел в виду, что он вручную точечно удаляет пятна, после чего сушит джинсы на бельевой веревке вместо сушилки. Так он заботится об экологии – в те годы Levi’s рассказывала на каждом углу, как экономит воду при изготовлении джинсов.

«Похоже, эту историю мне будут припоминать до гробовой доски», – сетовал Берг (цитата по Harvard Business Review, HBR). Он прав. Недавно его снова принялись пытать, стоит ли пользоваться стиральной машиной. «Не стирайте свои джинсы. И не кладите их в морозилку – это бабушкины сказки. Это не работает», – ответил он (цитата по CNN).

Произошло это на фоне другой громкой, но уже серьезной истории. 21 марта Levi’s вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания продала акций на $623,3 млн, исходя из капитализации в $6,6 млрд. Предварительные оценки были около $5 млрд.

По итогам дебютных торгов акции подорожали почти на треть с $17 до $22,41.

Спорт и ни капли алкоголя

Берг родился в 1957 г. в северном пригороде Нью-Йорка. «Моя жизнь смахивала на сериал Mad Men», – шутил он (цитата по The New York Times). Отец работал менеджером по продажам телекомпании NBC, уходил в шесть утра, не возвращался раньше 20.00 и пил, чтобы снять напряжение. Дом был «полон криков и воплей», вспоминал Берг: «Мать с отцом постоянно бранились» (цитата по ВВС). Когда Берг учился в старших классах, отец являлся в таком непотребном виде, что терпение матери лопнуло. Она пригрозила выгнать его из дома, сменить замок и на порог не пускать.