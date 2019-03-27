Бизнес / Торговля и услуги

«Лента» подтвердила переговоры о продаже крупнейшей доли Мордашову

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Крупнейший оператор гипермаркетов в России «Лента» подтвердила, что между структурой ее крупнейшего акционера TPG Group и «Севергрупп» Алексея Мордашова идут переговоры. Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже.

TPG владеет 34,13% в «Ленте». В свободном обращении 57,22% на Лондонской фондовой бирже и в Москве. Если стороны договорятся о сделке, то «Севергрупп» выставит оферту всем акционерам и держателям расписок «Ленты», говорится в сообщении ритейлера. «На данном этапе нет никакой определенности относительно того, случится ли сделка», – добавлено там же.

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