«Лента» подтвердила переговоры о продаже крупнейшей доли Мордашову

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший оператор гипермаркетов в России «Лента» подтвердила, что между структурой ее крупнейшего акционера TPG Group и «Севергрупп» Алексея Мордашова идут переговоры. Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже.

TPG владеет 34,13% в «Ленте». В свободном обращении 57,22% на Лондонской фондовой бирже и в Москве. Если стороны договорятся о сделке, то «Севергрупп» выставит оферту всем акционерам и держателям расписок «Ленты», говорится в сообщении ритейлера. «На данном этапе нет никакой определенности относительно того, случится ли сделка», – добавлено там же.