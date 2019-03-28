Китай сократил в феврале закупки российской нефти
Она оказалась дороже бразильской и оманской
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Причина снижения импорта в Китай – цена российской нефти стала менее привлекательной
Aly Song / Reuters
Китай импортировал в феврале меньше на 5,74 млн т, или на 17,5%, российской нефти, чем в январе, – такие данные главного таможенного управления КНР приводит «Интерфакс». Россия переместилась на второе место после Саудовской Аравии среди поставщиков нефти в Китай, последний раз подобное фиксировалось в ноябре прошлого года.
Выручка российских компаний от поставки нефти в Китай в феврале упала на 10% по сравнению с январем до $3,1 млрд, сообщает китайская таможня.
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