Бизнес / ТЭК

Китай сократил в феврале закупки российской нефти

Она оказалась дороже бразильской и оманской

Китай импортировал в феврале меньше на 5,74 млн т, или на 17,5%, российской нефти, чем в январе, – такие данные главного таможенного управления КНР приводит «Интерфакс». Россия переместилась на второе место после Саудовской Аравии среди поставщиков нефти в Китай, последний раз подобное фиксировалось в ноябре прошлого года.

Выручка российских компаний от поставки нефти в Китай в феврале упала на 10% по сравнению с январем до $3,1 млрд, сообщает китайская таможня.

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