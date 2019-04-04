Европарламент согласовал поправки в газовую директиву

Для вступления в силу закона нужно только утверждение его Советом ЕС

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Для вступления в силу закона, ограничивающего «Газпром» в контроле над «Северным потоком – 2», нужно только его утверждение Советом ЕС ТАСС

В четверг, 4 апреля, Европарламент сообщил об утверждении обновленной версии газовой директивы (2009/73/EC). Документ является частью Третьего энергопакета ЕС, который регулирует рынки газа и электроэнергии на территории Евросоюза. «Это конец эры монополии на европейском газовом рынке – монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана», – цитирует «Интерфакс» председателя комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузека, обращавшегося к парламентариям перед голосованием.

Последним этапом должно стать утверждение законопроекта Советом ЕС, предполагается, что это может произойти в начале мая.

Основная суть вносимых изменений сводится к распространению ключевых принципов регулирования европейского рынка газа не только на сухопутные, но и на морские газопроводы в пределах территориальных вод стран – участниц ЕС (действующая версия закона их регулирование описывает нечетко. – «Ведомости»). Среди основных требований, которые будут касаться этих участков газопровода, разделение функций транзитера и поставщика и допуск к поставкам по трубе третьих сторон.