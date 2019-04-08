Чем Lyft лучше Uber

В давней борьбе Lyft и Uber верх берет то один, то другой. Но в последнее время Lyft растет быстрее, и он первый провел IPO. Компанию оценили выше $20 млрд

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Джон Циммер, президент Lyft MIKE BLAKE / Reuters

Зима 2010 г. выдалась в США суровой. Молодые стартаперы Джон Циммер и Логан Грин ломали голову, где встретиться с инвесторами. Их стартап по райдшерингу ютился в съемной квартире: днем там работали, ночью спали. Денег на ресторан было жалко. Поэтому встречу назначили в холле общежития Стэнфордского университета. В подарок Циммер и Грин принесли по бутылке водки Smirnoff Ice, обыграв слово «лед» в ее названии по случаю холодной погоды. Известный бизнес-ангел Энн Миура-Ко не могла пить из-за беременности и в шутку пообещала открыть бутылку, когда заработает на IPO компании. Прошло почти 10 лет, и вот повод появился: Lyft вышел на биржу, получив $550 млн за 2,7% акций.

Рынок с огромным интересом следит за этой историей. Lyft сделал все, чтобы провести IPO раньше своего главного конкурента, Uber (тот может запустить road show в апреле). Lyft оценили в $20,4 млрд без учета акций и опционов для сотрудников. Последние инвестиции в Uber прошли из оценки в $76 млрд, на IPO он может подорожать до $120 млрд. Или не подорожать: инвесторы будут судить об этой компании на примере Lyft.

Начиналось IPO Lyft за здравие. Первоначально ценовой диапазон размещения был объявлен в $62–68 за акцию. Из-за высокого спроса повышен до $70–72, акции проданы по верхней планке. В пятницу, 29 марта, в первый день торгов, котировки подскочили на 21%. Потом дела пошли хуже. На второй день (в понедельник) они стоили дешевле цены размещения. К концу дня короткие позиции были открыты на 38% акций, находящихся в свободном обращении, – это серьезный повод для пессимизма. К концу четверга эта цифра выросла до 41% (данные S3 Partners). Но потом дело опять пошло на лад: в пятницу, 5 апреля, за акцию Lyft давали $74,45.

Lyft и Uber – давние конкуренты и, даже можно сказать, враги. Они делят на двоих рынок США: остальные конкуренты укладываются в статистическую погрешность, занимая 3%. Циммер и Грин первыми вышли на рынок райдшеринга (но фактически обе компании работают как обычный сервис заказа такси). Однако основатель Uber Тревис Каланик обогнал их и ушел с большим отрывом вперед. По данным Lyft, у компании 39% американского рынка, но аналитики Second Measure считают, что всего 29%.

Lyft предлагает поездки на машинах, велосипедах и электросамокатах. Uber вдобавок доставляет еду и перевозит грузы. Lyft работает в США и Канаде. Uber расползается по всему миру. Каланик прославился агрессивностью и привычкой сначала захватывать рынок, а потом утрясать юридические тонкости. Его компания стала героем не одного скандала. В итоге Каланику пришлось отказаться от руководства компанией. Циммера и Грина СМИ называют пай-мальчиками. Они предпочитают договариваться с властями и проповедуют добрые отношения с клиентами и водителями. Uber не раз ругали на все лады в соцсетях: при высоком спросе он так резко повышает тарифы, что в дождь или праздники короткая поездка может стоить $500. Lyft ограничил рост тарифов 200%.

Другой пример: в январе 2017 г. официальные такси на час отказались обслуживать аэропорт Кеннеди, протестуя против антимигрантской политики Трампа. Uber решил пропиариться и снизил расценки. Lyft пусть и не прекратил обслуживание аэропорта, но тарифы не снижал и пожертвовал $1 млн Американскому союзу защиты гражданских свобод. Американцы инициировали движение #deleteuber, призывая удалить приложение Каланика и установить Lyft. Так оно впервые обогнало Uber по числу скачиваний в AppStore.

Как Циммер придумал «ковыляльщика»

Циммер и Грин не только вместе основали Lyft, но и управляют им на пару. Они настолько сработались, что порой один начинает фразу, а другой заканчивает. Поначалу оба числились содиректорами, сейчас Циммер – президент, а Грин – гендиректор компании.

35-летний Циммер родом из зажиточного города Гринвича в Коннектикуте. Мать его была крайне общительной, отец же, наоборот, интроверт. Как ни парадоксально, при этом он работал в службе поддержки клиентов и маркетинге бренда бумажных стаканчиков Dixie Cup и прославился умением налаживать отношения с покупателями и коллегами.

Семья Циммера не очень ценила материальные блага. А вот окружающие – наоборот. Его сверстники мечтали о крутых магнитофонах, дорогих часах и машинах. Циммер тоже был не чужд амбиций, но стремился выделиться в других сферах. С ранних лет он играл в регби и стал капитаном школьной команды. Начав тренировки по бегу, он не успокоился, пока не научился пробегать милю за 4 минуты 40 секунд вместо 5 минут.

Первую работу он выбрал не за деньги, а за возможность общаться с людьми. В 16 лет он попросился на должность телефониста в отель Hyatt Regency. Получил отказ, как несовершеннолетний. Но Циммер настоял, чтобы управляющий отеля проконсультировался с юристами. К своему удивлению, тот выяснил, что наем возможен. Циммеру нашли самую маленькую из имеющихся униформ, которая все равно оказалась великовата. Смотрелся он немного смешно, зато сидел за стойкой на ресепшене и отвечал на звонки постояльцев и будущих клиентов.