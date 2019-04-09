Валютный риск в России застраховать невозможно
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Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки Сбербанка и АХ «Сухой» (производит в том числе истребители «Су»), по которым компания должна была выплатить госбанку 13,5 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суд принял решение 15 марта, но опубликовано оно было только во вторник, 9 апреля. Иск удовлетворен полностью, но подробностей не приводится: разбирательство проходило в закрытом режиме.
В 2013–2014 гг. АХ «Сухой» заключил со Сбербанком пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. В отчетности «Сухого» за 2013 г. говорится, что на эти сделки компания пошла, чтобы воспользоваться преимуществами низких процентных ставок: компания подвержена валютному риску, связанному с выручкой, закупками и кредитами. По условиям сделок «Сухой» получал премию по опциону за обязательство продать банку в будущем доллары по курсу, действовавшему на дату получения займа в рублях. Опцион должен был быть исполнен в случае, если курс превысит 37–40 руб. (в зависимости от контракта).
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