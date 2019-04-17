Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды

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Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC petropavlovsk

Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC, рассказал в интервью «Ведомостям» крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев (у него 22,42%). По его словам, таким инвестором может стать одна из крупных сталелитейных компаний. Какая именно, Ракишев не назвал. Он подчеркнул, что вариант продажи пакета Petropavlovsk будет рассматривать только в том случае, если инвестор будет готов купить пакет по рыночной цене. Petropavlovsk принадлежит 31% IRC. Капитализация IRC на Гонконгской фондовой бирже 17 апреля составила $161,9 млн (1,27 млрд гонконгских долларов), т. е. пакет Petropavlovsk стоит около $50 млн.

«В противном случае акционеры Petropavlovsk должны будут поддержать IRC. Как крупнейший акционер, я вижу большой потенциал компании. Сегодня она производит 3 млн т железной руды в год, в 2019 г. увеличит производство до 5 млн т», – рассказал Ракишев. В январе 2019 г. Bloomberg писало, что бизнесмен сам готов выкупить у золотодобытчика 10–15% IRC.