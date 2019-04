Российский Burger King может провести IPO в этом году

Владелец глобальной сети фастфуда Burger King – канадская Restaurants Brands International. Сеть основана в 1954 г Андрей Гордеев / Ведомости

Российское подразделение Burger King осенью проведет IPO, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Эти планы «Ведомостям» подтвердили два инвестбанкира, знакомых с предполагаемыми организаторами сделки и менеджерами Burger King. Среди организаторов – «ВТБ капитал», JPMorgan и Morgan Stanley. Источник «Ведомостей», близкий к одному из совладельцев «Burger King Россия», утверждает, что структура сделки и ее параметры еще не определены.

Владелец глобальной сети фастфуда Burger King – канадская Restaurants Brands International. Сеть основана в 1954 г. В России первые Burger King появились в 2010 г., сеть работает в России через мастер-франчайзи – ООО «Бургер рус». Оно на 100% принадлежит кипрской Burger King Russia Ltd. А ее контролировал совладелец сети «Шоколадница» Александр Колобов. В 2012 г. «ВТБ капитал» купил у него 48,8% долей в компании за $50 млн. В 2018 г. крупнейшим акционером Burger King Russia с долей 35% стала кипрская Xomeric Holdings Ltd. Как писал РБК, учредитель Xomeric – фонд, связанный с украинской инвесткомпанией ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко. Часть акций продал Xomeric ВТБ, в итоге у него осталось 20%. У Gladerom Investment Ltd, которую РБК связывал с Колобовым, – 30%. У Burger King Europe, европейской «дочки» американской корпорации, – 15% долей. В России у сети более 550 ресторанов. Последние финансовые результаты компания публиковала за 2017 г., тогда выручка составляла 28,4 млрд руб., чистая прибыль – 740,1 млн руб.

Структура предстоящего размещения – эмитент, размер пакета и продавцы – пока не ясна. Один из инвестбанкиров говорит, что, скорее всего, покупателям будут предложены бумаги допэмиссии, чтобы компания получила средства на развитие, и часть пакета ВТБ. ВТБ и Колобов возможную продажу своих долей комментировать отказались. Связаться с представителем ICU не удалось. Его коллега из «Burger King Россия» от комментариев отказалась.

«Бургер рус» – актив, несомненно, привлекательный, но пока слишком маленький для IPO, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Даже по итогам 2019 г. выручка сети, по его прогнозу, не превысит 50 млрд руб. без НДС. Он оценивает стоимость компании примерно в 34–37 млрд руб. с учетом долга.

Российские эмитенты не проводили IPO более года. Последнее IPO на Московской бирже прошло еще в ноябре 2017 г. – бумаги размещал автоперевозчик «Глобалтрак». Но весной российский фондовый рынок оживился: размещения по процедуре ускоренного сбора заявок уже провели акционеры «Норильского никеля», Evraz, TCS Group и «Полюса». В мае-июне провести IPO на NASDAQ собирается HeadHunter.

В этом году благоприятная ситуация для размещения, говорит портфельный управляющий «Альфа-капитала» Эдуард Харин: нефть и рубль дорожают, США так и не ужесточили санкции в отношении России и заявлений о новых ограничениях пока нет. Благодаря этому иностранные инвесторы начали возвращаться на российский рынок, а они являются ключевыми покупателями российских акций, указывает Харин.

Компании, работающие в сфере быстрого питания, не представлены на российском фондовом рынке. Так что бумаги Burger King могут быть интересны инвесторам, считает Харин. Но в конечном счете спрос будет зависеть от цены бумаг, подчеркивает он. Для российского фондового рынка сегмент быстрого питания в новинку, так что он мог бы стать хорошей альтернативой привычным бумагам продуктовых ритейлеров, согласен и аналитик «Атона» Виктор Дима.

Оборот российского рынка общепита в 2018 г., по данным Росстата, составил 1,52 трлн руб. По данным NPD Group, российский рынок фастфуда в прошлом году вырос на 13% и занял почти половину рынка общепита. Классические рестораны сдают позиции форматам фастфуда, фасткэжуал, кофейням и пекарням, поясняла ранее руководитель NPD в России Мария Ванифатова. Быстрее всего фастфуд развивается в регионах, доходы жителей там скромнее, чем в столицах. Участие в таком размещении интересно: рынок быстрого питания в России растет и стоимость акций мировых лидеров на рынке фастфуда, таких как McDonald’s, Yum!Brand’s , постоянно увеличивается, говорит директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент» Евгений Малыхин.

