«Норникель» сэкономит миллионы долларов с помощью цифровых технологий

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Лидеры отрасли сделали существенный шаг вперед в понимании, что такое цифровизация и как она влияет на все аспекты бизнеса Евгений Разумный / Ведомости

В период с 2019 по 2022 г. капитальные затраты «Норникеля» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) составят около $10,5–11,5 млрд, следует из презентации долгосрочной стратегии компании. Без учета экологических инвестиций и проектов роста капзатраты компании за четыре года составят $6,5–7,5 млрд, 3% из которых будут направлены на внедрение информационных технологий, т. е. около $200 млн. Эффект от этих инвестиций компания рассчитывает получить более существенный: ежегодный рост EBITDA на $30–40 млн, указано в документе. В 2018 г. EBITDA составила $6,2 млрд.

Цифровизация не самоцель, это дополнительный инструмент эффективности, который могут использовать менеджеры для реализации программы повышения эффективности, рассказал «Ведомостям» старший вице-президент, финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. Цифровизация идет в нескольких секторах – в бухгалтерии, в службе аккредитации поставщиков и подрядчиков, в области охраны труда и промышленной безопасности и т. д.