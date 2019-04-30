Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: «Норникель» переходит в цифровую реальность

«Норникель» сэкономит миллионы долларов с помощью цифровых технологий

Цифровая трансформация оказывает все большее влияние на горнодобывающие компании

В период с 2019 по 2022 г. капитальные затраты «Норникеля» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) составят около $10,5–11,5 млрд, следует из презентации долгосрочной стратегии компании. Без учета экологических инвестиций и проектов роста капзатраты компании за четыре года составят $6,5–7,5 млрд, 3% из которых будут направлены на внедрение информационных технологий, т. е. около $200 млн. Эффект от этих инвестиций компания рассчитывает получить более существенный: ежегодный рост EBITDA на $30–40 млн, указано в документе. В 2018 г. EBITDA составила $6,2 млрд.

Цифровизация не самоцель, это дополнительный инструмент эффективности, который могут использовать менеджеры для реализации программы повышения эффективности, рассказал «Ведомостям» старший вице-президент, финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. Цифровизация идет в нескольких секторах – в бухгалтерии, в службе аккредитации поставщиков и подрядчиков, в области охраны труда и промышленной безопасности и т. д.

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