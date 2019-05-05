Что ждет «Ленту» после покупки Алексеем Мордашовым

Почти 42% акций сети гипермаркетов обошлись миллиардеру в $730 млн; еще больше может потребоваться на выкуп бумаг у миноритариев

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Согласно уставу «Ленты» покупатель обязался выставить оферту остальным акционерам по такой же цене Андрей Гордеев / Ведомости

«Севергрупп» 30 апреля завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития, сообщили ритейлер и «Севергрупп». О сделке стороны объявили 1 апреля. GDR «Ленты» (продавались именно они) были оценены по $3,6 за штуку. Общая сумма сделки составила около $729 млн. «Наша цель – вместе с менеджментом привести «Ленту» к позиции безусловного лидера отрасли с точки зрения лояльности клиентов через создание уникального предложения», – цитируются в сообщении «Севергрупп» слова Мордашова.

Согласно уставу «Ленты» покупатель обязался выставить оферту остальным акционерам по такой же цене. 30 апреля «Севергрупп» сделала такое предложение. Заявки принимаются как минимум до 21 мая, следует из сообщения «Ленты». Если все бумаги будут предъявлены к выкупу, «Севергрупп» потребуется еще около $1 млрд.