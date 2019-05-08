Сервис Gett рассчитывает привлечь инвесторов будущего IPO прибылью
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Gett сообщил, что за последние 12 месяцев продал акций и взял кредитов на $200 млн – этих денег должно хватить до первичного размещения акций. В сумме учтены и инвестиции, объявленные в прошлом году: Access Industries Леонарда Блаватника, фонды Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group, Da Vinci и другие акционеры сервиса выделили ему $90 млн в два этапа, в июне и сентябре. По данным кипрского реестра, с сентября в головной компании GT Gettaxi Limited не появилось новых крупных акционеров, а старые существенно не наращивали доли. В сервис инвестировали все акционеры, сообщил его основатель Дейв Вайсер, но не уточнил, кто и сколько вложил.
Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США – под брендом Juno. Про возможность IPO Gett Вайсер говорит не первый раз, к примеру в марте (передавал ТАСС): «Мы оставляем за собой эту возможность [провести IPO], в том числе и в 2019 г.».
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