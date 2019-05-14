«Мираторг» стал крупнейшим латифундистом в стране

Евгений Разумный / Ведомости

Консалтинговая компания BEFL представила список крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России по состоянию на май 2019 г. Многолетний лидер списка – Игорь Худокормов с группами «Продимекс» и «Агрокультура» – уступил первое место агрохолдингу «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников. По подсчетам BEFL, «Мираторг» за год увеличил земельный банк почти в 1,5 раза и он достиг 1 млн га (это примерно равно площади острова Кипр); у компаний Худокормова – 865 000 га (+9,5%). Замыкает тройку лидеров группа «Русагро» Вадима Мошковича с 650 000 га.

BEFL включает в список компании, у которых более 100 000 га сельхозугодий под контролем – т. е. на правах собственности, в аренде или на другом законном основании. До сих пор ни одна агрокомпания не контролировала в России 1 млн га или более сельхозземель, свидетельствуют данные BEFL.

«Мираторг» – крупнейший в России производитель свинины (423 000 т в живом весе) и говядины (108 000 т), по данным отраслевых союзов за 2018 г.

Для оценки земельного банка аналитики использовали открытые данные самого «Мираторга», в том числе официальные сообщения, интервью топ-менеджеров и проч., сказал представитель BEFL. Плюс сама компания уточнила данные о сельхозугодьях в регионах.

«Мираторг» сведений о землях никогда не раскрывал, уверяет человек, знакомый с руководством агрохолдинга. Представитель «Мираторга» на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Рост может быть связан с тем, что приобретенные земли оформляются постепенно и компания начинает их использовать до того, как они оформлены в собственность или долгосрочную аренду, продолжает человек, знакомый с руководством «Мираторга». В январе 2018 г. «Мираторг», по его данным, купил 100% долей «Орел-агро-продукта» с земельным банком, по данным журнала «Агроинвестор», около 50 000 га. После этого «Мираторг» объявил, что договорился купить орловские активы «РАВ агро» – около 36 000 га. В том же 2018 году «Мираторг» сообщал, что намерен увеличить пашню и пастбища до 446 000 га, или на 14%, в связи с ростом поголовья крупного рогатого скота в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской и Смоленской областях.

Сельскохозяйственные угодья площадью около 1 млн га – это огромные территории даже по мировым меркам, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Крупнейшие мировые землевладельцы контролируют существенно большие площади – 4–5 млн га, правда, большую часть этих активов составляют пастбища и в основном они находятся в Австралии, например у Macquarie Group или MacLachlan Family, говорит эксперт. Если же говорить о землях под сельскохозяйственные культуры, то крупнейшие российские землевладельцы точно могут рассчитывать на вхождение в десятку крупнейших в мире, считает Сизов.

Площадь земель сельхозназначения в России практически не меняется – по последним актуальным данным Росреестра на 1 января 2018 г., она составляла 383,2 млн га, 51,6% (197,8 млн га) из них – сельскохозяйственные угодья.

2018 год не был отмечен громкими сделками с большими земельными площадями, констатирует BEFL. Существенный рост площадей произошел также у агрохолдинга «Эконива» Штефана Дюрра, который переместился в списке с 13-го на 5-е место: его земельный банк достиг 504 000 га, т. е. увеличился в 1,5 раза. 2019 год может cтать более богатым на сделки. В частности, в состав «Русагро» могут войти активы холдинга «Солнечные продукты» (сельхозземель – 157 000 га); долю в липецкой группе компаний «Трио» (площадь земель превышает 100 000 га) планирует приобрести французская Sucden.