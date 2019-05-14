Минфин ответил «Роснефти» на претензии к налоговой системе

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Евгений Разумный / Ведомости

Налоговый маневр в нефтяной отрасли не мог являться препятствиям для реализации проекта ВНХК «Роснефти», а, наоборот, улучшал экономические показатели первой очереди проекта, заявил представитель Минфина. Он уверяет, что суть налогового маневра заключается в поэтапной отмене к 2024 г. экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с целью повышения эффективности отечественной нефтепереработки. С начала 2019 г. в России введены специальные меры поддержки НПЗ в виде возмещаемого из федерального бюджета отрицательного акциза на нефтяное сырье – фактически субсидии. Эта субсидия выделяется нефтеперерабатывающим предприятиям. Величина этой субсидии будет постепенно увеличиваться по мере снижения ставок экспортной пошлины.

Согласно информации по проекту ВНХК, представленной компанией в Минфин России, после запуска первой очереди проекта на нем не планировалось производить темные нефтепродукты, а выпуск светлых нефтепродуктов составил бы порядка 90%. В этих предположениях при цене нефти $60 за баррель по завершении налогового маневра (в 2024 г.) поддержка проекту ВНХК от государства в виде отрицательного акциза составила бы около $71 за тонну переработанной нефти, следует из заявления Минфина.