Несис снова стал совладельцем крупнейшей вагоностроительной компании России

Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Несис вернулся в вагон

Александр Несис Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Первая тяжеловесная компания (ПТК) в феврале 2019 г. увеличила долю в капитале Объединенной вагонной компании (ОВК) с 1,51 до 12,55%, а к концу I квартала довела ее до 14,83%. Это следует из сообщения ОВК и ее квартального отчета, опубликованных 15 мая. Прежде доля ПТК в ОВК из-за небольшой величины (менее 5%) не раскрывалась. Представители ПТК и ОВК не стали это комментировать.

ОВК – крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью. Вагоны ОВК эксплуатирует в том числе и ПТК. В 2018 г. при проектной мощности 22 000 вагонов в год ОВК произвела 19 700 шт., прогноз на 2019 г. – 19 000–20 000 вагонов. В 2018 г. ОВК при выручке 76,4 млрд руб. по МСФО получила 6 млрд руб. чистого убытка.

Первая тяжеловесная компания специализируется на экспортных перевозках угля. Через «Проминвествагон» ее контролирует группа ИСТ Александра Несиса (33%) и дружественные ей инвесторы, в том числе бывший гендиректор ОВК Роман Савушкин (почти 10%), сообщил представитель ИСТ. Других комментариев он давать не стал.

По состоянию на 1 мая 2019 г. ПТК, по словам ее представителя, управляла примерно 30 000 вагонами.

Доля ПТК в ОВК в 1,51% была куплена до того, как ИСТ с партнерами взяла ПТК под контроль в 2018 г., говорит человек, знакомый с менеджерами группы: доля была увеличена до 12,55% за счет покупки бумаг на рынке у небольших акционеров ОВК. Кто эти акционеры, как и когда проходили сделки, он не сообщил.

В капитале Объединенной вагонной компании произошли и другие изменения. НПФ «Будущее», которому принадлежало почти 16% ОВК, вышел из компании, а долю в 19,9% получил «Регион траст», управляющий в том числе средствами фонда «Будущее».

Крупнейшим владельцем ОВК остается «ФК Открытие» – через подконтрольный одноименный НПФ банку принадлежит 24,3%. Пакет в 7,9% сохраняет «Открытие холдинг». У концерна «Уралвагонзавод», входящего в госкорпорацию «Ростех», по-прежнему 9,3% ОВК, у НПФ «Сафмар» – 10,4%. Как изменился free-float, представитель ОВК не уточнил. Ранее в свободном обращении на Московской бирже находилось 27,2% ОВК.

По состоянию на 19.00 мск 15 мая капитализация ОВК составила 46,86 млрд руб., это на 0,45% больше, чем на закрытие предыдущего торгового дня.

Группа ИСТ была основательницей ОВК – производство вагонов создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю участия и прошлой зимой вышла из капитала ОВК – последний пакет в 9,3% был продан «Ростеху» и затем достался холдинговой компании АО «Концерн «Уралвагонзавод».

Первую тяжеловесную компанию группа ИСТ и дружественные ей инвесторы купили во втором полугодии 2018 г. Обсуждалась возможность продажи ПТК Государственной транспортной лизинговой компании, но сделка так и не состоялась.

Несис с партнерами продали входившую в группу ПТК лизинговую компанию «Нитрохимпром» с парком более 16 000 вагонов (покупателем выступила угледобывающая СУЭК), сохранив операторский бизнес – «Восток 1520». Ее возглавил Савушкин.

ОВК – состоявшийся бизнес, возвращение группы ИСТ в капитал производителя вагонов связано прежде всего с решением развивать ПТК: группа заинтересована в увеличении парка вагонов, объясняет человек, знакомый с менеджерами группы ИСТ, в то же время группа – не единственный владелец доли в ОВК, делит риски с партнерами по Первой тяжеловесной компании.

Ключевым риском для ПТК и ее бенефициаров остается высокий уровень долговой нагрузки ОВК, комментирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Однако с учетом реструктуризации кредитов на 39 млрд руб. банком «ФК Открытие» и отсутствия необходимости осуществлять выкуп акций у миноритариев эти риски существенно снизились», – отмечает он. Сама ПТК после продажи «Нитрохимпрома» снизила свою долговую нагрузку и теперь может активизировать закупку подвижного состава – под растущий грузооборот на сети РЖД, продолжает Бурмистров. «С этой точки зрения партнерство с Научно-производственной корпорацией «ОВК», которая является крупнейшим производителем полувагонов увеличенной осевой нагрузкой, вполне логично», – замечает он.

Помимо вагонов с нагрузкой 25 т на ось ОВК разработала вагоны 27 т. Из-за износа мостов и других искусственных сооружений их использование на значительной части маршрутов (в том числе из Кузбасса в порты Северо-Запада и Дальнего Востока) пока невозможно, отмечает Бурмистров. Оптимальный вариант – закольцованные маршруты без проблемных искусственных сооружений. «Но для достижения максимального экономического эффекта от использования таких вагонов необходимо совершенствовать действующую систему тарификации перевозок в полувагонах», – советует эксперт. Например, сейчас на эти вагоны не распространяется специальная тарифная схема, снижающая стоимость порожнего пробега.