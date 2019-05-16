Зачем миллиардеру $10 млн в багажнике

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Алико Данготе, предприниматель Jason-Alden / Bloomberg / Getty Images

Алико Данготе самый богатый человек в Африке и 136-й в мире по версии Forbes. Его состояние в $10,2 млрд – это больше, чем ВВП Киргизии или Таджикистана. Но долгое время он не мог почувствовать себя миллиардером. «Когда начинаешь заниматься бизнесом, твоя цель – заработать первый миллион. Но [когда] я понял, что у меня больше $12–13 млрд, сказал себе: хорошо, конечно, но это всего лишь циферки на бумаге», – цитирует его The Independent.

Тогда Данготе поехал в банк и снял $10 млн наличными: «Я положил их в багажник машины, приехал домой, открыл его, посмотрел на $10 млн и сказал: «О’кей, теперь я верю, что у меня есть деньги». На следующий день он вернул всю сумму на счет.

«Серийный моногам»

Данготе родом из очень богатой семьи. Его прапрадед со стороны матери был далеко не бедным торговцем. А прадед, Альхассан Дантата, стал богатейшим человеком Западной Африки, продавая в Европу орехи колы, арахис и другое сырье. А оттуда возил европейские товары. Перед смертью прадед потребовал от потомков поклясться на Коране, что они не раздробят бизнес-империю, а станут работать вместе. Главным он назначил старшего сына Сануси.

Одна из дочерей Сануси вышла замуж за местного бизнесмена Мохаммеда Данготе. В 1957 г. у них родился сын, которого назвали «победоносным защитником людей» – так переводится имя Алико.

Отец умер, когда мальчику было восемь лет. За воспитание взялся дед Сануси, стараясь привить наследнику страсть к торговле. Семена упали на благодатную почву. Маленький Данготе нужды в деньгах не испытывал. Но уже в восемь лет покупал ящики сладостей не для себя или подарков товарищам, а для перепродажи их в розницу одноклассникам.

Среднее образование Данготе получил в родном городе Кано, крупном экономическом и логистическом центре Нигерии. А за бизнес-образованием уехал в каирский престижный Университет аль-Азхар. По возращении он устроился набираться опыта в фирму родственника в нигерийском портовом городе Лагосе. Там Данготе живет до сих пор.

В 1977 г. ему, 20-летнему, семья подобрала невесту, свадьбу сыграли немедленно. У его знаменитого прадеда было несколько жен разом, а Данготе – «серийный моногам», шутит газета Naija News Today. Он разводился три раза и обзавелся 15 детьми, трое из них – от нынешней жены.

Жена есть, нужен бизнес

После свадьбы Данготе решил открыть собственный бизнес, из которого и вырос его холдинг Dangote Group. В разговоре с журналистом газеты Naija News Today он сетовал, что молодежь сейчас хочет стать миллиардерами «быстрее, чем бегает Усэйн Болт», но ему самому грех жаловаться, состояние его росло быстро. Данготе сумел сделать накопления из карманных денег, а к ним дед (по другой версии – дядя) одолжил ему еще 500 000 найр (около $3000). Для Африки по тем временам это была гигантская сумма. Срок возврата был обозначен «когда будет удобно». Считалось, что трех-четырех лет хватит. Данготе вернул деньги через три месяца.