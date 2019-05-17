«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

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Испытание скважины на Русановском лицензионном участке в Карском море «Газпром»

В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике. Первое, названное в честь бывшего министра нефтяной промышленности СССР Василия Динкова, находится в пределах принадлежащего «Газпрому» Русановского участка. Его запасы газа оценены в 390,7 млрд куб. м. Запасы второго, Нярмейского, превышают 120 млрд куб. м. В сообщении компания приводит оценку запасов по российской классификации с учетом категории С2 (предполагаемые. – «Ведомости»).

Извлекаемые запасы «Газпрома» по российской классификации превышают 35 трлн куб. м газа, с учетом предполагаемых – 48,5 трлн куб. м. Более половины из них (около 27 трлн куб. м) сосредоточено на полуострове Ямал, где «Газпром» сейчас активно инвестирует в развитие нового центра газодобычи – так называемый «мегапроект «Ямал». Компания рассчитывает довести добычу в регионе примерно до 360 млрд куб. м газа в год.