Госхолдинг ОСК не успевает построить новые паромы для связи Сахалина с материком

Контракт на них стоимостью почти 10 млрд рублей он получил от правительства без конкурса

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Амурский судостроительный завод очень сильно сорвет сроки строительства двух паромов для связи Сахалина с материком Игорь Агеенко / РИА Новости

Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), очень сильно сорвет сроки строительства двух паромов для связи Сахалина с материком, рассказали два человека, близких к Минтрансу, и человек, знающий об этом от менеджеров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Каждый паром стоит 4,9 млрд руб. ГТЛК заказала их на деньги, полученные от бюджета и Фонда развития Дальнего Востока (5,5 млрд и 4,3 млрд руб. соответственно).

Контракты с заводом ГТЛК заключила в конце 2016 г., в декабре этого года паромы должны быть сданы. По оценке ГТЛК, на конец I квартала один паром не был готов и на 20%, а второй – меньше чем на 10%, рассказал человек, близкий к Минтрансу, сдать их Амурский завод сможет только в 2022 г., т. е. на три года позже плана. Сроки строительства первого парома будут сорваны минимум на год, а второго – еще сильнее, говорит другой собеседник «Ведомостей», близкий к Минтрансу.