Evraz нашел себе сырье на 100 лет

Запасы Собственно-Качканарского месторождения – 6,87 млрд т, среднее содержание железа в руде – 16,6% Донат Сорокин/ТАСС

Evraz начал разработку Собственно-Качканарского месторождения железной руды в Свердловской области, сообщила компания в понедельник, 27 мая. Промышленная добыча начнется в I квартале 2021 г.

Инвестиции в первую очередь месторождения составят 6,4 млрд руб. К концу первого этапа освоения месторождения в 2024 г. на нем должно добываться открытым способом 13 млн т руды. Проект второй очереди пока разрабатывается, сообщил представитель Evraz. Сколько в нее будет вложено, он не сказал. По оценкам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, стоимость строительства второй очереди может быть примерно на 30% меньше, чем первой, то есть порядка 4,5 млрд руб.

Запасы Собственно-Качканарского месторождения – 6,87 млрд т, среднее содержание железа в руде – 16,6%. По подсчетам Evraz, запасов может хватить более чем на 100 лет: в год Нижнетагильскому металлургическому заводу Evraz требуется 60 млн т железной руды.

Из 13 млн т руды, содержащей 16,6% железа, можно произвести примерно 2 млн т стального проката, подсчитывает Худалов. Это чуть более 15% производства Evraz (13 млн т в 2018 г.) и почти половина производства Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК; 4,1 млн т в 2018 г.), на который преимущественно и будет работать месторождение. Руда с Собственно-Качканарского месторождения будет перерабатываться на Качканарском горно-обогатительном комбинате Evraz, расположенном в 140 км от НТМК. В 2018 г. этот ГОК произвел 13 млн т железорудного сырья.

Разработка Собственно-Качканарского месторождения позволит Evraz заместить сокращающиеся запасы железной руды на Гусевогорском месторождении, подчеркивает аналитик BCS Global Markets Артем Багдасарян. По данным Evraz, к 2030 г. добыча там не будет превышать 40 млн т в год.

Прошлой осенью Evraz заявил о резком увеличении инвестиций: с 2019 по 2022 г. они будут составлять от $800 млн до $990 млн ежегодно. Всего за четыре года в новые проекты в России и США будет вложено почти $1,5 млрд. В последние годы инвестиции шли преимущественно на поддержание существующих мощностей, на это компания продолжит направлять около $500 млн в год.