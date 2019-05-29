Как крупнейший независимый НПЗ загнал себя в большие долги
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Финансовые проблемы Антипинского НПЗ начались в прошлом году из-за снижения выручки и роста себестоимости продаж, следует из отчета компании по РСБУ за 2018 г., который был подписан 29 марта – за месяц до того, как она инициировала собственное банкротство. «Ведомости» ознакомились с документом, подтвердил его подлинность собеседник, близкий к НПЗ, и один из его кредиторов.
По итогам 2018 г. чистый убыток был 35,7 млрд руб., долговая нагрузка – 21,4 EBITDA, а все вырученные средства компания направляла на обслуживание кредитов и плату поставщикам, следует из отчета. «В начале этого года покупатели отказались от предоплат за продукцию Антипинского НПЗ, а именно эти предоплаты должны были пополнить оборотный капитал для закупок нефти», – говорил гендиректор завода Максим Андриасов.
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