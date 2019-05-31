Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: «Ростех» не гарантирует вагоны

«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться

Госкорпорация просит правительство поддержать отрасль

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его содержание подтвердил представитель госкорпорации. «Письмо поступило, направлено в Минпромторг (как регулятор в части вагоностроения) и Минтранс (регулятор в части перевозок) для рассмотрения и внесения предложений», – сообщил представитель Акимова.

Указанные риски могут стать следствием текущих проблем в отрасли, перечисляет Чемезов: меньше списывается вагонов с истекшим сроком службы, растут цены на металл, усиливается дефицит комплектующих, избыточно производятся вагоны устаревших конструкций. В письме Чемезов прогнозирует значительный и долгосрочный профицит отдельных типов вагонов, снижение эффективности работы железнодорожной сети, падение ставки привлечения (аренды) вагонов ниже инвестиционного уровня, рост себестоимости новых вагонов. Могут снизиться закупки новых вагонов, бьет он тревогу, и произойти их замещение более дешевыми моделями с низкой грузоподъемностью. Это, помимо прочего, ухудшит финансовое состояние входящего в госкорпорацию «Уралвагонзавода» (УВЗ) и не позволит эффективно выполнять программы диверсификации производства, сетует он.

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Комментарии
s.gerasimov
06:33 03.06.2019
Российский бизнес еще только учится пересчитывать деньги не только в своем кармане, но и в кармане клиентов, смежников, конкурентов, государства и всех имеющих отношение к отрасли.
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