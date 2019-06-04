«Роснефть» не хочет нести убытки от сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК
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С конца прошлого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не раз объявлял о том, что сомневается в экономической эффективности продления сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Согласно нынешней сделке до конца июня Россия должна держать добычу на уровне около 11,132 млн барр. в сутки. Сечин убеждал даже президента России Владимира Путина, что сделка может пагубно сказаться на российской нефтяной отрасли: «Потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта».
США могут занять долю России на нефтяном рынке, если сделка с ОПЕК будет продлена до конца 2019 г., заявил Сечин во вторник, 4 июня, на собрании акционеров «Роснефти». «Американцы будут наращивать добычу, – уверен топ-менеджер. – Есть ли смысл сокращать нам, если американцы тут же восполнят и займут [нашу] долю рынка?»
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