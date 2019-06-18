В чьих руках окажется Sotheby’s

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Медиамагнат и коллекционер Патрик Драи ERIC PIERMONT / AFP

Два крупнейших аукциона мира будут принадлежать французам. Патрик Драи покупает Sotheby’s за $3,7 млрд и снова делает его непубличной компанией (Sotheby’s торговался на Нью-Йоркской фондовой бирже последний 31 год). Отныне злейший конкурент Драи – миллиардер Франсуа Пино, который 20 лет назад выложил $1,2 млрд за Christie’s. У обоих аукционных домов примерно одинаковые продажи: $6,4 млрд у Sotheby’s против $7 млрд у Christie’s. Но владельцы их – совершенно в разных весовых категориях. Капитал Драи Forbes в последнем рейтинге оценивал в $7,7 млрд, а Пино – в $29,7 млрд.

Владелец газет и пианино

Руперта Мердока знает весь мир. А вот владелец телевидения, газет, мобильных операторов и интернет-провайдеров Драи мало кому известен. Французы могли слышать о нем как о хозяине газет Liberation, журнала L’Express и телеканала BFM. А еще как человека, которого вечно ругают французские политики и чиновники. Марин Ле Пен на предвыборных дебатах с Эмманюэлем Макроном обвиняла его, что он марионетка Драи. А министры негодуют, что миллиардер не платит налоги во Франции.

Еще Драи знают в Израиле, где услугами его компаний, по оценке газеты Le Point, пользуются двое из каждых трех жителей, а он сам несколько раз встречался с Шимоном Пересом. Возможно, что-то слышали о нем в США, где несколько лет назад он выложил $9 млрд за кабельную сеть Suddenlink и $17,7 млрд – за Cablevision.

Драи всю жизнь cтарался, чтобы на него не обращали внимания, а еще лучше – забыли. «Я не прячусь, я просто скромен. Я не из тех, кто проводит пресс-конференции каждые пять минут. Я предпочитаю действовать и расти в тени», – говорил он Le Point еще пять лет назад. Однажды юристы Драи смогли заставить французский журнал Challenges исключить своего клиента из ежегодного рейтинга самых богатых людей Франции (позже оказалось, что обманным путем). Драи потом поделился секретом успеха с журналом L’Obs: «Много работайте, получайте от этого удовольствие и главное – слушайте, а сами особо не болтайте».

Но теперь источник FT уверяет, что Драи передумал и хочет сделать себе имя за пределами телекоммуникационной отрасли. Хотя, может быть, все объясняется страстью к искусству. С детства Драи обожал музыку, играет на пианино, обладает энциклопедическими познаниями в классической музыке и способен распознать мелодию с трех нот. Когда он стал побогаче, увлекся живописью. «Я давний клиент и фанат Sotheby’s», – заявил он интернет-изданию The Times of Israel.

Он 252-й крупный коллекционер в мире, уверяет основатель французской базы данных по арт-рынку ArtPrice Тьерри Эрман: «Он очень скрытный, элитарный коллекционер произведений искусства <...> особенно любит современное искусство». У него неплохая коллекция Марка Шагала. Источник AFP в окружении Драи говорил, что он ходячий справочник по живописи и помнит, когда какие картины были написаны и в каком музее находятся.