Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: РЖД теряет грузы

РЖД третий месяц подряд фиксирует сокращение погрузки

Но компания все еще надеется на рост по итогам года

Общая погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4% до 101,6 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Сокращение наблюдается третий месяц подряд, а само падение усиливается: в апреле оно составляло 1,9%, в мае – 3,8%.

В июне снизилась погрузка большинства входящих в топ-5 железнодорожных грузов, следует из расчетов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Погрузка каменного угля упала на 6,1% до 27,6 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 5,8% до 18 млн т, железной руды – на 5,9% до 9,6 млн т, черных металлов – на 7,7% до 6 млн т. И лишь стройматериалы остались на уровне прошлого года – 11,1 млн т.

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Комментарии
Лукоп
05:02 02.07.2019
Привыкайте ребята!
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