Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

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2 июля участники так называемой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, которую еще в 2016 г. заключили ОПЕК и не входящие в картель страны, продлили действие моратория. Они согласились зафиксировать добычу сырья на уровне 43,9 млн барр. в сутки до апреля 2020 г. В сделке участвует 21 страна, в том числе Россия и Саудовская Аравия. Еще три члена ОПЕК – Ливия, Венесуэла и Иран освобождены от обязательств не наращивать добычу из-за политико-экономических обстоятельств. Но главное – все 24 участника встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК приняли Хартию сотрудничества стран – производителей нефти, рассказали «Интерфаксу» министры энергетики России Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалех.

По данным BP Statistical Review, подписавшие документ страны добывают свыше 60% нефти в мире. Они договорились «способствовать диалогу <...> с целью укрепления стабильности нефтяного рынка», следует из документа.

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия. Новый документ предполагает выполнение нескольких условий. Подписавшие его страны обязуются в том числе развивать обмен информацией о факторах, которые влияют на рынок нефти, улучшить взаимодействие с потребителями и вести такую энергетическую политику, чтобы нефть оставалась ключевым компонентом в меняющемся глобальном энергетическом балансе.

Сопредседателей министерских встреч стран ОПЕК и не-ОПЕК согласно хартии будет двое: один – глава делегации члена ОПЕК, другой – от страны, не входящей в ОПЕК. Ротация будет ежегодной. Министерская встреча будет принимать решение и о добровольном ежегодном взносе стран-участниц – деньги пойдут на поддержку деятельности во исполнение хартии и достижения ее целей. Все эти договоренности рассчитаны минимум на один год; любая из 24 стран-участниц может выйти из хартии, уведомив остальных.

«Подписание хартии говорит о том, что отношения подписантов будут долгосрочными и ни о каком расформировании сделки о сдерживании добычи не идет речи», – считает аналитик АКРА Василий Танурков. «Мы ведь по нефти почему согласились работать вместе с саудитами и другими нашими друзьями из ОПЕК? Потому что тогда [в 2016 г.] нужно рынок было сдержать, нужно было проводить какую-то согласованную ценовую политику», – говорил президент России Владимир Путин весной.

«С практической точки зрения хартия ничего не меняет», – считает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. Он говорит, что ОПЕК+ доказала свою эффективность и координация усилий в рамках этого формата будет увеличиваться. «Это будет происходить не в последнюю очередь из-за растущей добычи и экспорта нефти из США на фоне расширения мощностей экспортных трубопроводов в 2019–2020 гг.», – говорит Перевезенцев. С 2016 г. доля США в мировой добыче увеличилась на 3 процентных пункта до 13%, по итогам прошлого года средняя дневная добыча, по данным BP Statistical Review, была 10,9 млн барр. в сутки, а уже с февраля этого года держится на полке более 12 млн барр., сообщает Администрация энергетической информации США (EIA). За аналогичный период добыча 24 стран, подписавших хартию, снизилась на 2 процентных пункта до 61% от мировой добычи (при ее росте за последние три года на 1,8%), пишет BP.

«Подписание хартии – шаг вперед к институционализации соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи [нефти] и одновременно к снижению роли ОПЕК как самостоятельной организации», – считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. С ним не согласен Танурков: «Хартия – неустойчивая конструкция, поскольку квоты по добыче определяются в целом для ОПЕК и для каждого из 10 присоединившихся государств в отдельности. В итоге если добыча будет падать, к примеру, в Ираке, то выигрывать от этого будут лишь члены ОПЕК, а не присоединившиеся государства».

Положения документа носят рамочный характер и не подразумевают, что ограничение добычи будет действовать перманентно, констатирует Маринченко: скорее речь идет о долгосрочном сотрудничестве стран-участниц и готовности к интервенциям тогда, когда это станет необходимым. «Из документа не совсем понятно, как будут приниматься решения и на какие показатели страны-участницы будут смотреть, например, при анализе рынка, – продолжает Маринченко. – Фактура, вероятно, будет нарабатываться с течением времени».