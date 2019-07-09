Спрос на дефицитные железнодорожные колеса достиг своего пика к 2019 году

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ОМК увеличит производство колес до 1 млн шт. к 2020 г. Александра Астахова / Ведомости

Рыночный цикл в сегменте стальных железнодорожных колес традиционно длится 7–8 лет. Два года назад начался рост, и в 2018–2019 гг. он достиг своего пика. Новый цикл ожидается через пять лет, рассказал в интервью «Ведомостям» основной владелец и председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых. Но такого аномально высокого спроса на рынке, как сейчас, уже не будет.

Скачок спроса на железнодорожные колеса превзошел все ожидания из-за совпадения двух факторов, поясняет Седых: «С одной стороны, произошел рост грузооборота, с другой – за последние 3–4 года было списано 335 000 вагонов, выработавших ресурс». По сути, на железнодорожной сети оказалось 2,7 млн бывших в употреблении колес – треть парка. Учитывая, что срок службы б/у колеса в среднем в 2 раза меньше, чем у нового, – не более 4 лет, рост грузооборота привел к массовому выходу из строя таких колес и росту заказов на новые вагоны. «Эти два фактора вместе привели к ажиотажному спросу на колеса. Мы ожидали роста, но что он будет таким – никто не ожидал. Это абсолютно уникальная ситуация», – заключает Седых.