«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома

Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Процент за покупку продуктов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» с 10 июля заработало в бета-версии Андрей Гордеев / Ведомости

Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии. Об этом сообщил представитель «Яндекс.Маркета». Пока сервис доступен для пользователей Android, для iOS версия появится через 3–4 недели, уточнил он.

Сейчас «Суперчек» показывает ассортимент «Магнита», «Пятерочки» (входит в X5 Retail Group), Metro Cash & Carry, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Верного», «Мария-Ра», «Монетки» и «Улыбки радуги». «Суперчек» интегрируется в программное обеспечение сетей, так они передают ему данные об ассортименте и ценах в каждом магазине, уточнил его представитель. В некоторых случаях, как с «Магнитом», данные собираются в магазинах.

Представитель «Магнита» говорит, что компания прорабатывала возможность участия в проекте, пока окончательного решения нет. Metro, говорит ее представитель, тестирует сервис: в «Суперчеке» размещены предложения ее торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель X5 сказал, что ее сети не являются партнерами проекта: «В текущем виде мы в нем не участвуем».