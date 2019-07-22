Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Меньше еды за те же деньги

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Производители уменьшили упаковки товаров, чтобы поддержать спрос Евгений Разумный / Ведомости

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus. Например, молоко уже много лет в рознице продается в упаковках 920–985 мл, соки – по 900 мл, шоколадки – по 95–90 г, крупы – по 900 г и т. д.

Уменьшать упаковку производители стали еще после кризиса 2008–2009 гг., чтобы избежать резкого повышения цен, напоминает вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова: разница в 30–50 мл для потребителя несущественна, а к повышению цены потребитель крайне чувствителен, из-за чего продажи могут снижаться. Правда, у Danone сокращение объема упаковки связано еще и с тем, что пластиковые бутылки для молока изначально рассчитаны на меньший объем, указывает собеседник «Ведомостей».

Снижение доходов вынудило производителей находить новые форматы фасовки и отказываться от классических размеров, подтверждает гендиректор Союзмолока Артем Белов. Так, потребители могут купить как экономичную большую упаковку, когда продукт в пересчете на литр выходит выгоднее по цене, так и меньшего размера – тогда она стоит чуть дешевле, объясняет он. Реальные располагаемые доходы россиян падают с 2014 г., свидетельствуют данные Росстата. Себестоимость же продуктов питания постоянно растет из-за роста стоимости электроэнергии, перевозок, акцизов на топливо и др., отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Конкуренция ужесточается – компании ищут возможности удешевить продукцию, согласна представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.