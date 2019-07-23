Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: НДС на фрукты сократится вдвое
НДС на фрукты и ягоды сократится до 10%
Это позволит сдержать рост цен на продукцию
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Налог на добавленную стоимость для фруктов и ягод сократится до 10%
pixabay
Госдума во вторник, 23 июля, одобрила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, с 20 до 10%. Законопроект внесли в Госдуму лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Национальный плодоовощной союз еще в 2016 г. предлагал снизить для таких продуктов ставку НДС, мотивируя это тем, что фрукты и ягоды подешевеют и спрос на них вырастет. Они указывали на особенно большой потенциал замещения импорта семечковых культур (95% из них – это яблоки).
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