Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: НДС на фрукты сократится вдвое

НДС на фрукты и ягоды сократится до 10%

Это позволит сдержать рост цен на продукцию

Госдума во вторник, 23 июля, одобрила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, с 20 до 10%. Законопроект внесли в Госдуму лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Национальный плодоовощной союз еще в 2016 г. предлагал снизить для таких продуктов ставку НДС, мотивируя это тем, что фрукты и ягоды подешевеют и спрос на них вырастет. Они указывали на особенно большой потенциал замещения импорта семечковых культур (95% из них – это яблоки).

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Комментарии
Dionis^
05:39 24.07.2019
Вверх-вниз-вверх-вниз!.. Ручки держим! Веселее работаем!..
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