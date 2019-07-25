ОАК нашла новый способ решить проблему низкого налета SSJ100
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») хочет заняться техобслуживанием своих гражданских судов – ближнемагистрального SSJ100 и в перспективе среднемагистрального МС-21 (начало поставок запланировано на 2021 г.), рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и два близких к ОАК человека. Это был бы новый бизнес для ОАК, сейчас техобслуживанием она не занимается. SSJ100 обслуживают S7 Technics, «Аэрофлот» и другие провайдеры.
Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет. В 2018 г. эти лайнеры у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 ч в сутки, тогда как Airbus 320 и Boeing 737-800 – по 10 и 11 ч в сутки соответственно. Всему виной долгое ожидание вышедших из строя компонентов. Производитель судна – «дочка» ОАК «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) – в последние годы занялся созданием складов запчастей, но, по сути, средств на заказ необходимого количества компонентов просто не было, признает человек, близкий в ОАК. Проект необходим, чтобы аналогичных проблем не было у МС-21, говорит другой собеседник.
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