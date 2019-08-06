Пятилетка контрсанкций: производство продуктов питания выросло, цены – тоже

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Отечественные сыры пока не могут сравниться с продукцией из Европы по цене и вкусу Piaxabay

6 августа 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий же день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год. Но эмбарго каждый год продлевается – в июне Путин в очередной раз продлил его до 31 декабря 2020 г.

В 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень стран, добавив к ним Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.