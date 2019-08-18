Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: У металлургов не варится
Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая
Компании верят, что ситуация на рынке скоро улучшится, но эксперты скептичны
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Компании связывают снижение результатов преимущественно с макроэкономическими факторами
Андрей Гордеев / Ведомости
Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
Компании связывают снижение результатов преимущественно с макроэкономическими факторами. Они уверены, что по итогам года падения не будет.
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