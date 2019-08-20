Tesla будет сдавать в аренду солнечные панели в США

В последние годы солнечные батареи становились в США все более востребованы Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС

Корпорация Tesla предложила жителям шести штатов США арендовать солнечные панели. В Аризоне, Коннектикуте, Массачусетсе, Нью-Джерси и Нью-Мексико аренда одного модуля будет стоить от $50 в месяц, в Калифорнии – от $65. Срок аренды может быть любым, написала в понедельник The Wall Street Journal (WSJ).

Tesla занялась солнечными панелями после покупки в 2016 г. компании SolarCity. Сначала концерн продавал и сдавал модули в аренду на 10–20 лет, но вскоре переквалифицировался на продажи. Купить солнечные панели Tesla можно во всех 50 штатах. Самая маленькая домашняя солнечная станция сможет ежедневно генерировать 10–14 кВт*ч в Нью-Джерси и 15–19 кВт*ч в Калифорнии. Развивать арендный бизнес Tesla решила после того, как в 2017 г. мощность проданных панелей для жилых и коммерческих помещений упала на 38%.

По данным Wood Mackenzie, в 2010–2016 гг. число американских домовладельцев, ставящих солнечные батареи на крышах, росло в среднем на 49% в год. В 2017 г. их количество сократилось впервые с 2000 г. Но в 2018 г. продажи начали восстанавливаться, увеличившись на 7,5%, а в этом году ожидается рост еще на 4,5%. Участники отрасли и аналитики обвинили в снижении продаж национальные компании, включая Tesla, которые сдавали панели практически без денег, что повредило их итоговым показателям и побудило некоторых свернуть рост или полностью выйти из этого бизнеса, пишет WSJ. В письме акционерам за I квартал 2019 г. Tesla признала проблемы с солнечным бизнесом, заявив, что традиционные методы продаж в отрасли слишком громоздки и ограничивают потенциал рынка жилья. В компании заявляют, что «бизнес по производству энергетических продуктов будет расти».

Снижение продаж панелей для домохозяйств в США было связано с тем, что компании, продающие солнечные панели, стали отходить от практики агрессивного роста, когда торговали себе в убыток с целью завоевания доли рынка и его расширения, считает директор по оказанию консультационных услуг компаниям энергетической отрасли PwC в России Дмитрий Стапран: «Агрессивный маркетинг и конкуренция привели к тому, что ряд компаний либо обанкротились, либо вышли из бизнеса солнечных панелей. Вслед за снижением расходов на рекламу и отказа от агрессивных продаж темпы роста рынка замедлились». Он отметил, что мировой рынок солнечных панелей стабильно растет и события в США не являются чем-то экстраординарным. «Рынок был перегрет, произошла коррекция, после которой он вернулся к росту», – сказал Стапран.

Международное агентство возобновляемой энергетики (IRENA) называет солнечную генерацию самым быстрорастущим сегментом мировой энергетики. За последние 10 лет установленная мощность солнечных электростанций выросла в 32,5 раза до 486 ГВт в 2018 г. К 2050 г., по прогнозам IRENA, она достигнет 8500 ГВт. Причем наибольшую динамику показывает именно распределенная и малая генерация. По данным Navigant Research, в 2018 г. в мире было введено около 140 ГВт распределенной генерации, централизованной – около 110 ГВт. К 2026 г. ввод распределенной генерации втрое превысит новые мощности централизованных станций – более 300 ГВт. Около половины придется на солнечные станции. Глобальный рынок технологий распределенной генерации в 2015 г. составлял $65,8 млрд, оценивала BCC Research, к 2021 г. он достигнет $109,5 млрд.

Ежегодно в России появляется 2–3 МВт розничной солнечной генерации, включая установки в частных домохозяйствах и на малых предприятиях – в основном в сельском хозяйстве и деревообрабатывающей промышленности, знает директор Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев: «Для развития розничного сегмента необходимы низкие кредитные ставки на покупку таких установок, покупка в лизинг или в рассрочку. Я верю, что спрос на аренду и лизинг будет расти, потому что людям так проще платить». Он приводит пример Австралии, где около 2 млн домохозяйств пользуются собственными установками, около 30% этих систем куплены в рассрочку либо арендованы.

Росту этого рынка в России могли бы способствовать стимулы и создание благоприятных условий со стороны государства, говорит Стапран: «Принятие закона о микрогенерации, которая обяжет сети покупать излишки произведенной энергии на «домашних» станциях мощностью не более 15 кВт, подстегнуло бы рост рынка».