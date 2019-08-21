К концу года 80% батарей для электромобилей будут с высоким содержанием никеля

Статья опубликована в № 4881 от 21.08.2019 под заголовком: Никель взлетит на батареях

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Импорт никеля в Китай за первые шесть месяцев 2019 г. вырос на 43% Андрей Гордеев / Ведомости

Основной потребитель никеля (73%) традиционно производство нержавеющей стали. И спрос в этой отрасли поддерживается увеличением производства нержавеющей стали в Китае и Индонезии. На долю Китая приходится примерно половина мирового производства и потребления стали. Что касается нержавеющей, то в 2019 г. ее производство (с содержанием никеля 10%) в Китае составит, по прогнозам, 13,5 млн т из всего примерно 40 млн т в мире.

Импорт никеля в Китай за первые шесть месяцев 2019 г. вырос на 43% (в годовом сопоставлении), составив 300 000 т, сообщает в полугодовом отчете компания «Норникель», подконтрольная «Интерросу» Владимира Потанина. Компания производит 10% первичного и 23% рафинированного никеля в мире.