Акционеры «Норникеля» больше не спорят о дивидендной политике
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«Норникель» остается сторонником дивидендной формулы, которая привязывает выплаты к свободному денежному потоку, а не к показателю EBITDA, но никаких переговоров об изменении дивидендной формулы акционеры сейчас не ведут, сообщил старший вице-президент «Норникеля» – финансовый директор Сергей Малышев: «Текущая конъюнктура на сырьевых рынках позволит компании сохранить финансовую устойчивость и при действующей дивидендной формуле». Дивидендная политика предполагает выплату 60% EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8; если же этот показатель равен или превышает 2,2, акционерам полагается 30% EBITDA.
«Норникель» – крупнейший производитель палладия в мире. Рынок палладия находится в структурном дефиците. Возможности роста предложения ограничены, а с учетом роста экологических требований в автомобильной промышленности спрос на этот металл в ближайшие 5–10 лет будет только увеличиваться, считает руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергей Дубовицкий. Рынок никеля ориентирован на развитие электромобилей и накопителей энергии для них (никель служит материалом для катодов. – «Ведомости»), подчеркнул он. По данным «Норникеля», пока спрос на никель со стороны производителей автобатарей не превышает 4% мирового потребления, но быстро растет.
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