Россия направит на развитие возобновляемой энергетики до 2050 года 725 млрд рублей

По разных оценкам, этих денег может хватить на увеличение мощностей зеленой энергетики в 1,5–2 раза

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На строительство ветровых станций до 2035 г. власти направят 222 млрд руб Максим Стулов / Ведомости

Правительство определилось со стоимостью программы развития возобновляемой энергетики до 2050 г. – 725 млрд руб. в ценах 2021 г. Из этой суммы 400 млрд руб. должны быть потрачены в 2025–2035 гг. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 3 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его достоверность подтвердили два участника совещания.

Генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России строится по договорам предоставления мощности (гарантируют инвесторам базовую доходность 12% за счет повышенных платежей потребителей на протяжении 15 лет). По этой программе к 2024 г. в России должны построить около 5,5 ГВт зеленых мощностей. По оценке Сообщества потребителей энергии, программа стоит около 2 трлн руб. Сейчас в правительстве обсуждают ее продление до 2035 г. Промышленные потребители энергии выступают против – их обязывают оплачивать не только капитальные затраты в зеленую генерацию, но и гарантированные доходы генерирующих компаний.