Бизнес / ТЭК

Правительство предоставит новые льготы для модернизации НПЗ

Российские заводы по-прежнему сильно отстают по качеству выпускаемой продукции от европейских и американских

В прошлом году правительство решило завершить к 2024 г. начатый еще в 2015 г. налоговый маневр, а именно: экспортная пошлина постепенно снижается до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых повышается. Чтобы маневр не ударил по нефтепереработке, правительство решило компенсировать НПЗ часть стоимости нефти (обратный акциз). Претендовать на обратный акциз могут заводы, отвечающие определенным требованиям: например, материнская компания находится под санкциями; или НПЗ за 2017 г. переработал более 600 000 т нефти, выпуск бензина или нафты составлял не менее 10%, а их поставки на внутренний рынок – не менее 5000 т. Поскольку все крупные нефтяные компании находятся под секторальными санкциями, все они и подпадают под эти требования.

Обратный акциз могут получать и независимые НПЗ – если заключат с Минэнерго соглашение о модернизации более чем на 60 млрд руб. Так сделали девять НПЗ, в том числе Афипский, «Орскнефтеоргсинтез» (оба входят в «Сафмар» Михаила Гуцериева), Антипинский (под контролем Сбербанка и азербайджанской Socar). До 2026 г. они в общей сложности должны инвестировать около 300 млрд руб. в модернизацию заводов.

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